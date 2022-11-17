Подмосковье 17 ноября 2022, 21:09 Подмосковные энергетики научились ремонтировать сети без отключения света

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Сотрудники компании «Россети Московский регион» впервые провели монтаж пункта деления сети классом напряжения 10 кВ — установили комплект из трех линейных однофазных разъединителей — под напряжением. Таким образом удалось избежать отключения электроэнергии.

Сотрудники компании «Россети Московский регион» установили разъединители на воздушной линии 10 кВ рядом с селом Загорново Раменского городского округа. Этот электроузел обеспечивает электричеством шесть садовых товариществ.

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Применение разъединителей на протяженных линиях, дает возможность оперативно обнаружить поврежденный участок сети и быстро восстановить подачу электроэнергии в дома.

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Специалисты компании «Россети Московский регион» прошли обучение работам «под напряжением». Теперь они на практике осваивают подключение вновь смонтированных воздушных линий и трансформаторных подстанций 6-10 кВ, а также сухую чистку оборудования трансформаторных подстанций 6-10 кВ, распределительных устройств 0,4-6-10 кВ. Теперь сотрудники компании владеют и установкой однополюсных разъединителей 6-10 кВ.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что теперь все возникающие аварийные ситуации устраняются в кратчайшие сроки.

«Благодаря работе энергетиков, направленной на повышение надежности электроснабжения, в Подмосковье во время неблагоприятных погодных явлений не происходит массовых технологических сбоев на объектах электросетевого хозяйства», — подчеркнул министр.

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