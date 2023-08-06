Подмосковье 06 августа 2023, 16:10 Подмосковные энергетики напомнили о правилах поведения вблизи линии электропередачи Unsplash

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Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности возле электроустановок. Как сообщили в Министерстве энергетики Московской области, эти объекты не являются местом для развлечений и игр.

В ведомстве отметили, что гражданам необходимо напомнить детям о возможных рисках после непосредственного контакта с частями подстанции электроэнергии. Также соблюдать осторожность нужно рыбакам, так как удочки являются проводником тока.

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В целях профилактики происшествий энергетики «Россети Московской регион» призвали жителей обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты. О замеченных нарушениях правил безопасности можно сообщить по телефону «светлой линии» 8-800-220-02-20.

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