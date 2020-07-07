Подмосковные электросети перевели в режим повышенной готовности с 7 на 8 июля. Все из-за сильного ветра

В Подмосковье электросетевые компании ввели режим повышенной готовности 7–8 июля. Причина — сильный порывистый ветер, поднявшийся в регионе после пяти часов вечера. «Желтый» уровень опасности действует до завтрашнего дня. Местами ожидаются дождь и гроза, а также возможно падение деревьев.

Крупные сетевые компании «Мособлэнерго» и МОЭСК перевели на усиленный режим работы. Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередачи.

Порывы ветра достигают 15 метров в секунду, уточнил министр энергетики региона Александр Самарин.

Энергетики продолжают обеспечивать своих потребителей надежным энергоснабжением. Уже более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы устранять нарушения Александр Самарин.

В оперативной готовности МОЭСК находятся 443 бригады — это больше двух тысяч человек и почти три тысячи единиц техники. Резервные источники — 121 передвижная электростанция.

Если возникнут нарушения, то сотрудники оперативно подадут энергию на время проведения ремонта. Это сделают с помощью мобильных станций.

В «Мособлэнерго» подготовили 215 аварийно-восстановительных бригад и 796 единиц спецтехники. Среди них 65 передвижных электростанций.

Все энергокомпании взаимодействуют с МЧС, органами власти и метеорологическими службами Гидрометцентра. Для населения круглосуточно работает «Светлая линия» 8 (800) 700-40-70. Звонок бесплатный.

Обо всех аварийных отключениях можно сообщить по телефону Единой диспетчерской службы своего округа.