Подмосковье 24 мая 2023, 17:11 Подмосковные экспортеры вышли на восемь новых зарубежных рынков Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

Читать 360tv в

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области помог региональным компаниям-экспортерам выйти на восемь новых рынков. Это Уругвай, Ливия, Индонезия, Босния и Герцеговина, Суринам, Гонконг, Бразилия и Ирак. Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Общая сумма экспортных контрактов по всем этим направлениям превысила 1,3 миллиона долларов», — добавила Зиновьева.

Реклама

Самые крупные экспортные контракты подмосковные компании заключили с партнерами из Уругвая, куда экспортировали медицинские протезы. В Ирак поставили косметику и медицинские товары.

В Ливию подмосковные компании экспортировали сантехнику из пластика, в Индонезию — препараты для хирургических операций, в Гонконг, Боснию и Герцеговину — ветеринарную продукцию, а в Бразилию — синтетические кристаллы.

Суринам получил овощи бренда «Дядя Ваня» компании «Плодоимпорт».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».