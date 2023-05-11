Подмосковье 11 мая 2023, 13:42 Подмосковные экспортеры смогут подключиться в мае к вебинару о выходе на зарубежные рынки

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Экспортеры Подмосковья смогут посетить вебинары о работе на зарубежных рынках. Они пройдут 15, 17 и 25 мая.

Как рассказали в Мининвесте региона, 15 мая предпринимателям расскажут о распространенных ошибках при экспорте в страны Евразийского экономического союза. Оставить заявку на участие можно по ссылке.

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Вебинар о презентации компании и продукта состоится 17 мая, а об алгоритме расчета себестоимости товара при экспорте расскажут 25 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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