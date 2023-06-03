Подмосковье 03 июня 2023, 05:22 Подмосковные экопункты собрали более 540 тонн бутылок для переработки с прошлого года Министерство ЖКХ МО

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В Московской области с марта 2021 года работают более 600 экопунктов в 38 округах. Их разместили во дворах, школах, парках, общественных пространствах. Они собрали более 540 тонн банок и бутылок для переработки, сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Больше всего постаматов установили в «РТ-Инвест». С их помощью собрали шестимиллионную по счету тару.

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За два года и два месяца жители области сдали в общей сложности 4,5 миллиона пластиковых бутылок и 1,5 миллиона алюминиевых банок. Они направляются на производство новых товаров, например, тары для напитков, пластиковой посуды или строительных материалов.

Лидером по количеству собранной тары стала Балашиха. Ее жители сдали на переработку 650 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок весом 15 тысяч килограммов На втором месте находится Красногорск.

Самым популярным стал экопункт в Центральном парке культуры и отдыха в Мытищах. Жители сдали туда уже 70 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок. На втором месте постамат возле дома культуры «Юбилейный» в Королеве.

В экопунктах «РТ-Инвест» действует система лояльности, которой пользуются 35 тысяч человек. За каждую сданную тару можно получить баллы, которые после можно потратить на покупку продуктов, оплату каршеринга, покупку пиццы, подписку на онлайн-библиотеку и другие услуги.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье в рамках нацпроекта «Экология» закрыли все 39 мусорных полигонов и создали 11 высокотехнологичных КПО.

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