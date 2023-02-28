Подмосковье 28 февраля 2023, 17:47 Подмосковные экопункты приняли на переработку свыше 11 миллионов бутылок и банок в 2022 году

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В Подмосковье за прошлый год в экопункты сдали более 11 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Об этом рассказали в МинЖКХ Московской области.

Всего на территории Подмосковья установлено 660 экопунктов в 44 городских округах.

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«Всего за 2022 год через экопункты, установленные на территории Московской области, было собрано более 11 миллионов единиц тары. Если перевести это количество в массу, то это почти 323 тысячи килограммов», — сказал министр ЖКХ Антон Велиховский.

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Он уточнил, что из общего объема собранного вторсырья 8,2 миллиона штук — это пластиковые бутылки, 2,8 миллиона — алюминиевые банки.

«Вся собранная тара напрямую направляется компаниям-переработчикам пластика и алюминия. В дальнейшем из собранных банок и бутылок будут произведены канцелярские товары, одежда, мебель, строительные материалы, автомобильные запчасти и другая продукция», — напомнил Антон Велиховский.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году в рамках поручения губернатора региона Андрея Воробьева МинЖКХ и ООО «Яндекс» подписали соглашение об информсотрудничестве, благодаря которому адреса установленных экопунктов доступны жителям на «Яндекс.Картах».

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