Подмосковные экологи призвали не собирать ежовики в лесу

Министерство экологии Московской области обратилось к грибникам с просьбой не собирать в лесах ежовик, так как он занесен в Красную книгу. Также специалисты развеяли миф о ярком вкусе этого гриба.

Все началось с публикаций в СМИ, где авторы призывали собирать ежовик в подмосковных лесах. В этом году его стало значительно больше. Многие писали, что гриб очень вкусный и полезный. Однако в Минэкологии решили предостеречь грибников и объяснить, что из себя представляет этот ежовик.

За сбор ежовика можно получить административный штраф, сообщает сайт ведомства. Помимо этого, гриб можно считать относительно съедобным только в начале созревания, а в сентябре плоды считаются уже старыми. Также экологи сообщили, что ежовик содержит много клетчатки и хитина, поэтому может вызвать аллергию и оказать токсическое воздействие на организм.

Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский добавил, что осенние грибы можно начинать собирать через одну-две недели. В лесу можно будет найти дождевики, лисички, маслята и другие грибы. Продолжительность сезона зависит от погоды, считает эксперт.