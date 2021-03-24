Подмосковные экологи поддержали идею запретить производство неперерабатываемой одноразовой посуды

Экологи Московской области поддержали идею вице-премьера Виктории Абрамченко запретить производство неперерабатываемой одноразовой посуды. Такой шаг поможет сократить захоронения отходов. Об этом рассказал глава Всероссийского общества охраны природы в Московской области Тимур Усманов.

По словам Усманова, идея станет первым шагом на пути к нулевому захоронению отходов.

«Подмосковье идет к этому результату и ушло далеко вперед по сравнению с другими регионами России. К примеру, по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2020 году были закрыты все подмосковные свалки, а весь образующийся мусор начал поступать на новые современные комплексы по переработке отходов», — отметил Тимур Усманов.

Также он добавил, что в регионе уже работают предприятия, которые производят посуду из материалов, пригодных для переработки — картона и бумаги. Поэтому Подмосковье готово к таким нововведениям.

Усманов заявил, что в Московской области предпримут все усилия для исполнения поставленных задач. Это нужно для того, чтобы снизить объем захоронения отходов и сохранить экологию Подмосковья.

Руководитель отдела экологического контроля Национального экологического корпуса Дмитрий Сапелкин подчеркнул, что отказ от одноразового пластика — это общемировой тренд.

«Все больше людей по всему миру сортируют отходы, отказываются от одноразовых пакетов, приходят в кофейни со своей посудой и многоразовыми сумками в супермаркеты. Эти тренды постепенно приходят и в Россию. Снижение количества пластиковых отходов — наша общая задача, с которой мы начинаем справляться», — подчеркнул Сапелкин.

Идею запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, Абрамченко высказала на форуме «Чистая страна» в Сколково.

«Мы должны с вами запрещать, нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Этим нужно заниматься и это есть уже в практической работе правительства», — заявила Абрамченко.

С идеей согласился и представитель организации «Тут грязи нет» Владимир Вертипорог. По его мнению, большой объем пластиковых отходов — это одна из главных угроз экологии.

«Отказ от одноразовой посуды и неперарабатываемого пластика наш общий вклад в сохранение природы и здоровья будущих поколений», — заключил специалист.

К 2030 году власти намерены убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов. Это сократит объем захоронения на 50%.