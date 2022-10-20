Подмосковные экологи ликвидируют незаконную свалку в Рузе | 360°

20 октября 2022, 16:59
Подмосковные экологи ликвидируют незаконную свалку в Рузе
По требованию Минэкологии Московской области в Рузе ликвидируется незаконная свалка. Собственники земель в деревне были уличены в нарушениях правил утилизации мусора.
Правообладатель земельного участка в деревне Орешки Рузского городского округа компания «Арат» сообщила ликвидации незаконной свалки. Это было сделано по требованию Минэкологии региона.
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Ранее на землях компании были обнаружены навалы боя кирпича и бетона. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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«Компании было направлено предостережение о недопустимости нарушений. На сегодняшний день строительные отходы вывезены на законные места размещения, компания приводит в порядок нарушенные земли, начались работы по обустройству твердого покрытия», — рассказал министр.
Тихон Фирсов напомнил, что такие же предостережения были направлены ЗАО «Земельное общество „Аннинское“ и двум гражданам, которые являются совладельцами участков в Орешках.
Три миллиона рублей превысил суммарный ущерб от трех свалок в деревне. Общий объем свалок составил 4833 кубометра. Результаты проверок направили в ОМВД РФ по Рузскому городскому округу и в Рузскую городскую прокуратуру. В данный момент принимается решение о возбуждении уголовного дела и о мерах прокурорского реагирования. Ситуацию в деревне контролирует Минэкологии Подмосковья.
Минэкологии Подмосковья
Руза
Экология
Мусор
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