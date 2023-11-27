Подмосковье 27 ноября 2023, 17:59 Подмосковные дзюдоисты выиграли семь медалей на первенстве России Федерация дзюдо России

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Подмосковные спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на первенстве России по дзюдо среди юниоров. ​По итогам личного турнира сборная Московской области заняла третье место. Сильнейшей стала команда Чеченской Республики, за ними расположились спортсмены из Свердловской области.

Среди юниорок сборная Московской области удостоилась второго места. Первыми стали представительницы Свердловской области.

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Напомним, Подмосковье представляли спортсмены из Щелкова, Химок, Подольска, Фрязина и Богородского.

Всего в соревнованиях участвовали 623 сильнейших спортсмена России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он подчеркнул, что действующие объекты, нуждающиеся в реконструкции и модернизации, не оставят без внимания.

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