Подмосковные дворы ждет обновление. 11 из них комплексно благоустроят в Балашихе

«В соответствии с поручением губернатора Московской области в Балашихе ежегодно благоустраивают дворовые территории, обновляют детские площадки, зоны для занятий спортом, парковки, наружное освещение, информационные стенды, а также устанавливают новые лавочки, урны и проводят озеленение. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса на каждый двор был рассчитан индекс среды. В перечень попали дворы с наименьшими показателями по индексу качества, всего в этом году будет благоустроено 11 дворов», — сообщила Яна Преловская.

Она добавила, что работы по благоустройству проведут в Балашихе на улицах Зеленая, Свердлова, Майкла Лунна, Евстафьева, проспекте Ленина, а также в микрорайонах Железнодорожный, Кучино, Северный, Салтыковка и Керамик.

Кроме того, в 2020 году на территории городского округа будет возведен современный игровой городок по программе губернатора Московской области, он появится на улице Советской, 56.