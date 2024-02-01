Подмосковье 01 февраля 2024, 12:44 Подмосковные дорожники помогут восстановить трассу Горловка — Енакиево в ДНР Подмосковные дорожники помогают строить дороги и мосты в ДНР / Хавива Фонина

Читать 360tv в

Подмосковные дорожники помогаю восстанавливать дороги в ДНР. Сейчас строители ремонтируют трассу Горловка — Енакиево протяженностью 6,2 километра.

По словам подмосковного строителя Василия Чупрякова, в работах также участвуют местные жители, желающие оказать помощь.

Реклама

«Новые территории нуждаются в рабочих руках, и я решил, что мои навыки и знания пригодятся. На некоторых участках Донецкой Народной Республики остались руины, и рабочим приходится трудиться в непростых условиях, привлекать военных строителей», — сказал он.

Всего в Донецкой Народной Республике в этом году восстановят выше 200 километров дорог. Еще 400 километров — в ЛНР. Работы идут с опережением графика.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».