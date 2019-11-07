Камеры фиксации нарушений ПДД переустановят на подмосковных дорогах

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья опубликовало список участков подмосковных дорог, где в ноябре разместят передвижные комплексы фотовидеофиксации.

Работающие на дорогах Подмосковья передвижные камеры ежемесячно меняют место дислокации, перемещаясь на наиболее интенсивные и аварийные участки дорог.

Стационарные комплексы обозначены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с начала действия системы в 2017 году. Для удобства автомобилистов опубликован также список передвижных комплексов, который обновляется каждый месяц.

С полным списком камер на дорогах Подмосковья можно ознакомиться на сайте.