Камеры фиксации нарушений ПДД переустановят на подмосковных дорогах
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья опубликовало список участков подмосковных дорог, где в ноябре разместят передвижные комплексы фотовидеофиксации.
Работающие на дорогах Подмосковья передвижные камеры ежемесячно меняют место дислокации, перемещаясь на наиболее интенсивные и аварийные участки дорог.
Стационарные комплексы обозначены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с начала действия системы в 2017 году. Для удобства автомобилистов опубликован также список передвижных комплексов, который обновляется каждый месяц.
С полным списком камер на дорогах Подмосковья можно ознакомиться на сайте.