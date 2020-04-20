Подмосковные доноры сдали более 15 тысяч литров крови с начала года

Сегодня Национальный день донора в России. И это еще один повод поблагодарить тех, кто сдает кровь, спасая жизни.

Региональное донорское движение объединяет сейчас тысячи неравнодушных людей, рассказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

С начала года кровь и ее компоненты сдали более 21 тысячи человек, из которых свыше четырех тысяч впервые стали донорами. И благодаря этому Подмосковье полноценно обеспечивает себя донорской кровью Мария Аппалуп.

Это позволяет помочь перинатальным центрам, пострадавшим в ДТП людям, пациентам с кровопотерей и ожогами, больным онкологией, новорожденным с различными патологиями и многим другим.

Подробные сведения о том, как стать донором, можно найти в Instagram-аккаунте @gbuz_mo_mospk, на сайте mospk.life или по телефону 8 (495) 304-02-06.

Также, помимо запасов крови, по словам главного внештатного трансфузиолога Минздрава России Татьяны Гапоновой, сейчас проходит акция «Оставайся донором».