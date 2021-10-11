Подмосковные доноры сдали более 5 тысяч литров антиковидной плазмы

Доноры помогли Подмосковью собрать более пяти тысяч литров плазмы с антителами к COVID-19. Она необходима для лечения пациентов с коронавирусом.

Подготовкой такой плазмы занимается Московский областной центр крови. Как отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, там же ее хранят и выдают.

Подмосковье сформировало достаточный запас антиковидной плазмы для пациентов Светлана Стригункова.

Плазму с антителами получили уже более 1,3 тысячи человек. В первую очередь она положена тем, у кого ковид протекал в тяжелой форме.

Как стать донором?

Антиковидная плазма важна для больных, проходящих лечение в инфекционных стационарах.

Донорами могут стать пациенты с антителами, обнаруженными после перенесенного СОVID-19 или в результате вакцинации.

В Московской области работает координационный центр по вопросам донорства крови. Задать любые вопросы можно по телефону 8 (495) 305-77-00 — диспетчеры принимают звонки круглосуточно.