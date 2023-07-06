Подмосковье 06 июля 2023, 11:30 Подмосковные дома культуры подготовили 250 программ ко Дню семьи, любви и верности Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360tv в

В культурно-досуговых учреждениях Подмосковья проведут почти 250 мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности 8 июля. Это мастер-классы, концерты и игровые программы.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, ожидается, что в мероприятиях поучаствует свыше 35 тысяч человек.

Реклама

В этот день в Доме культуры «Солнечный» в Одинцове выступит народный коллектив «Слобожане», в Центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске пройдет концертная программа, а в культурном комплексе «Котельники» состоится гала-концерт «Русская тройка».

Кроме того, игры для всей семьи проведут во Дворце культуры имени Чкалова в Щелкове, а также в Центре культурного развития «Вертикаль» в Пущине.

Мастер-классы состоятся в Образовательно-досуговом центре «Октябрь» в Сергиевом Посаде, а также во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске.

Фестиваль народного творчества состоится в культурно-досуговом клубе «Мечта» в Красногорске, а в Центре искусств и ремесел в Балашихе пройдет выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества.

Подробнее о всех мероприятиях можно узнать на портале welcome.mosreg.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».