Подмосковные дома культуры подготовили 100 мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте»

В Московской области 26 домов культуры подготовили 100 мероприятий, которые молодежь может посетить по «Пушкинской карте». Список событий одобрил экспертный совет Министерства культуры Подмосковья.

Московская область активно принимает участие во Всероссийской программе «Пушкинская карта». Дома культуры подготовили 100 концертов, мастер-классов, спектаклей, лекций для молодежи.

По «Пушкинской карте» уже в сентябре в регионе можно посетить множество интересных мероприятий. Например, 12 сентября в подольском культурном центре «Дубровицы» пройдет органный концерт «Этно, джаз и классика». Зрители услышат ирландскую, английскую, армянскую народную музыку, произведения И. С. Баха, А. Пьяццоллы, Дж. Гершвина, А. Котикова.

Балашихинский дом культуры «Савино» приглашает 26 сентября на концерт уникального Государственного академического хореографического ансамбля «Березка».

Любители театра смогут посмотреть балет 14 ноября в Красногорске. Московский областной государственный академический театр «Русский балет» представит постановку «Спящая красавица».

Всероссийская программа «Пушкинская карта» начала действовать 1 сентября. В Подмосковье в ней примут участие 47 учреждений культуры.