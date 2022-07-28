Подмосковные должники по ЖКУ вернули более 9 миллиардов рублей с начала года

Поставщики коммунальных услуг вернули девять миллиардов рублей задолженности от абонентов за полгода. Эту работу провел подмосковный расчетный центр.

Источник фото: телеканал «360»

Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что министерство ведет регулярную работу с должниками. Иногда для решения проблемы достаточно сделать один звонок и напомнить об оплате счетов.

В большинстве случаев это срабатывает. Кому захочется, чтобы начислялись пени, отключали электричество, водоотведение или подавали иски в суд? Антон Велиховский

Жителям напомнили, что при задолженностях сумма оплаты может расти за счет штрафов и пени. Если услуги не оплачивают дольше двух месяцев, квартиру вовсе могут лишить ресурсов.

В этом году специалисты звонили с напоминанием об оплате счетов более трех миллионов раз, отправили 386 тысяч СМС и 446 тысячи уведомлений. В суд было подано 11 тысяч исков. В результате за полгода должники вернули свыше 282 миллионов рублей.

«Для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, и по объективным причинам не может платить, предусмотрен механизм рассрочки. С такими вопросами нужно обращаться в управляющую компанию», — добавил министр.

Источник фото: телеканал «360»

Оплатить счета без комиссии можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье перевело в «цифру» уже 95% государственных услуг. По его словам, эта новация продиктована временем.