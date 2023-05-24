Подмосковье 24 мая 2023, 21:08 Подмосковные детские лагеря проверят на безопасность перед каникулами Главное управление региональной безопасности Московской области

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Сотрудники управления по взаимодействию в сфере антитеррористической деятельности и противодействию экстремизму Главного управления региональной безопасности Московской области проверят детские оздоровительные лагеря региона перед каникулами. В этом сезоне будет работать 109 таких учреждений.

Специалисты осмотрят помещения для проживания и питания, спортивные площадки и другие объекты. Особое внимание уделяется наличию систем безопасности и противопожарной защиты.

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Также комиссия проверит, как происходит информирование о чрезвычайных ситуациях и проводится ли регулярный инструктаж сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дети из малообеспеченных семей смогут отдохнуть в летних лагерях бесплатно.

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