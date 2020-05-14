Подмосковные деревни оставили в 2,5 раза больше мусора за время праздников

В 2,5 раза больше мусора вывезли за майские праздники из поселков и деревень Подмосковья. Все региональные операторы были к такому готовы — заранее установили дополнительные контейнеры и создали резерв техники.

В преддверии праздников усилили все меры для бесперебойной работы. В период с 2 по 8 мая региональные операторы вывезли свыше 170 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов — это в 2,5 раза больше, чем недельная норма по области, сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Мы были готовы к значительному увеличению объемов образуемых отходов за этот период в Московской области Антон Велиховский.

Заранее усилили и работу мусоровозов, чтобы не образовались навалы на контейнерных площадках. Предусмотрели запасную технику для аварийных ситуаций.

Для безопасности жителей и борьбы с коронавирусом усиленно выполняют дезинфекцию автопарка и контейнеров с помощью новых современных машин со встроенными мойками.

Недавний опрос показал, что большинство россиян, а именно 66%, провели праздники в квартирах, соблюдая самоизоляцию. Но треть жителей ограничения не остановили — они выезжали на шашлыки.