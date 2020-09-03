Подмосковные деревни Леоново и Силино обеспечили газом. Подключить его смогут более 220 жителей

В Подмосковье газифицировали еще две деревни. Это Леоново и Силино, расположенные в городском округе Воскресенск. Здесь готовы условия для подключения к голубому топливу более 180 домов.

Сети построили специалисты Мособлгаза. Работы выполнили по губернаторской программе, предусматривающей развитие в этой сфере до 2025 года.

Протяженность нового газопровода — 7,7 километра. Провести газ смогут в четыре многоквартирных дома и еще 178 частных. Общий охват — более 220 жителей. Это отметил генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.

На этот год у нас запланировано строительство 50 газопроводов — это не только газификация населенных пунктов, но и газопроводы-связки для повышения надежности газоснабжения, а также источники для котельных Игорь Баранов.

Он уточнил, что в Подмосковье построят 245 километров сетей и создадут условия для газификации около 10,5 тысячи жителей.

Для подключения дома к газу жителям надо будет подать заявку в Мособлгаз через личный кабинет клиента, портал с услугой присоединения или в филиале предприятия «Юго-Восток».

Губернаторскую программу реализовывают еще с 2004 года. Было построено свыше трех тысяч километров газораспределительных сетей. Посмотреть сроки и объекты газификации можно на сайте.