Подмосковные деревни Леоново и Силино обеспечили газом. Подключить его смогут более 220 жителей
Сети построили специалисты Мособлгаза. Работы выполнили по губернаторской программе, предусматривающей развитие в этой сфере до 2025 года.
Протяженность нового газопровода — 7,7 километра. Провести газ смогут в четыре многоквартирных дома и еще 178 частных. Общий охват — более 220 жителей. Это отметил генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.
На этот год у нас запланировано строительство 50 газопроводов — это не только газификация населенных пунктов, но и газопроводы-связки для повышения надежности газоснабжения, а также источники для котельныхИгорь Баранов.
Он уточнил, что в Подмосковье построят 245 километров сетей и создадут условия для газификации около 10,5 тысячи жителей.
Для подключения дома к газу жителям надо будет подать заявку в Мособлгаз через личный кабинет клиента, портал с услугой присоединения или в филиале предприятия «Юго-Восток».
Губернаторскую программу реализовывают еще с 2004 года. Было построено свыше трех тысяч километров газораспределительных сетей. Посмотреть сроки и объекты газификации можно на сайте.