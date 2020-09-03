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    03 сентября 2020, 17:28

    Подмосковные деревни Леоново и Силино обеспечили газом. Подключить его смогут более 220 жителей

    Анастасия Аброськина , Ксения Чернухина

    В Подмосковье газифицировали еще две деревни. Это Леоново и Силино, расположенные в городском округе Воскресенск. Здесь готовы условия для подключения к голубому топливу более 180 домов.
    Подмосковные деревни Леоново и Силино обеспечили газом. Подключить его смогут более 220 жителей

    Сети построили специалисты Мособлгаза. Работы выполнили по губернаторской программе, предусматривающей развитие в этой сфере до 2025 года.

    Протяженность нового газопровода — 7,7 километра. Провести газ смогут в четыре многоквартирных дома и еще 178 частных. Общий охват — более 220 жителей. Это отметил генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.

    На этот год у нас запланировано строительство 50 газопроводов — это не только газификация населенных пунктов, но и газопроводы-связки для повышения надежности газоснабжения, а также источники для котельных

    Игорь Баранов.

    Он уточнил, что в Подмосковье построят 245 километров сетей и создадут условия для газификации около 10,5 тысячи жителей.

    Для подключения дома к газу жителям надо будет подать заявку в Мособлгаз через личный кабинет клиента, портал с услугой присоединения или в филиале предприятия «Юго-Восток».

    Губернаторскую программу реализовывают еще с 2004 года. Было построено свыше трех тысяч километров газораспределительных сетей. Посмотреть сроки и объекты газификации можно на сайте.

    Новости SMI.FM