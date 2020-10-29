Подмосковные депутаты предложили дать контрольным органам регионов право штрафовать заказчиков за долги

Депутаты Московской области внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит контрольным органам штрафовать заказчиков за повторный срыв сроков оплаты по закупкам. Инициативу перед этим рассмотрели на заседании Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов отметил, что контрольные органы субъектов смогут составлять административные протоколы, если будут зафиксированы повторные нарушения сроков оплаты товаров и услуг. Сейчас же этими полномочиями обладают только должностные лица федерального антимонопольного органа.

Авторы идеи объяснили, что органы субъекта рассматривают дела при первом нарушении, а значит, у них уже есть вся необходимая информация.

«Данная мера необходима для пресечения злоупотреблений со стороны заказчиков, продолжающих нарушать порядок и сроки оплаты по контрактам, несмотря на то, что они уже были привлечены к административной ответственности», — отметил Вячеслав Крымов.

По его словам, из-за нарушений с оплатой компании накапливают долги по зарплатам и налоговым платежам, срывают обязательства перед контрагентами.

На заседании Мособлдумы отметили, что за 2018–2019 годы главным контрольным управлением Московской области было возбуждено и рассмотрено 295 дел по данному виду нарушений, передает пресс-центр думы.