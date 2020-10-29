Подмосковные депутаты предложили дать контрольным органам регионов право штрафовать заказчиков за долги
Председатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов отметил, что контрольные органы субъектов смогут составлять административные протоколы, если будут зафиксированы повторные нарушения сроков оплаты товаров и услуг. Сейчас же этими полномочиями обладают только должностные лица федерального антимонопольного органа.
Авторы идеи объяснили, что органы субъекта рассматривают дела при первом нарушении, а значит, у них уже есть вся необходимая информация.
«Данная мера необходима для пресечения злоупотреблений со стороны заказчиков, продолжающих нарушать порядок и сроки оплаты по контрактам, несмотря на то, что они уже были привлечены к административной ответственности», — отметил Вячеслав Крымов.
По его словам, из-за нарушений с оплатой компании накапливают долги по зарплатам и налоговым платежам, срывают обязательства перед контрагентами.
На заседании Мособлдумы отметили, что за 2018–2019 годы главным контрольным управлением Московской области было возбуждено и рассмотрено 295 дел по данному виду нарушений, передает пресс-центр думы.