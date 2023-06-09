Подмосковье 09 июня 2023, 10:01 Подмосковные «Чеховские медведи» выиграли бронзу на турнире по гандболу в Санкт-Петербурге ГК «Чеховские медведи»

Читать 360tv в

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» из Подмосковья выиграл бронзу турнира SEHA-Gazprom League. В финальном матче команда обыграла соперников из Перми со счетом 40:30.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, игра за третье место прошла 8 июня в Санкт-Петербурге. Победа позволила спортсменам встать на пьедестал турнира.

Реклама

Финал прошел в 12-й раз. Македонская команда «Вардар» выиграла лигу пять раз, так же, как и клуб из Венгрии «Веспрем».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».