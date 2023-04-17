Подмосковье 17 апреля 2023, 17:23 Подмосковные «Чеховские медведи» сыграют с командой из Саратова в четвертьфинале чемпионата по гандболу Елена Лабзина

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Последняя домашняя игра чемпионата России по гандболу прошла в ДС «Олимпийский». Команда «Чеховские медведи» проиграла московским спортсменам ЦСКА, уступив один мяч.

«Сегодня был заключительный домашний матч предварительного этапа OLIMPBET суперлиги по гандболу среди мужских команд», — сообщил капитан подмосковной команды Кирилл Котов.

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«Медведи» уступили ЦСКА со счетом 30:31. Решающий гол был забит на последней минуте.

Несмотря на это, команда вышла в плей-офф, который стартует в мае. В четвертьфинале «Чеховские медведи» встретятся с командой из Саратова.

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