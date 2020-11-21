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    21 ноября 2020, 20:59

    Подмосковные бренды поборются за звание лучших в конкурсе «Вкусы России». Проголосовать может каждый

    Анастасия Калинина

    На сайте конкурса «Вкусы России» стартовало голосование за лучший продукт России. Любой желающий до 2 декабря может отдать свой голос за три любимых продукта. В национальном конкурсе «Вкусы России» приняли участие 25 подмосковных производителей.

    В списке участников можно встретить знакомые многим жителям Подмосковья бренды: «Сыры Подмосковья», «Коломенская пастила», «Дмитровский картофель», «Луховицкий огурец», «Лимонад из Черноголовки», «Зарайские копченые деликатесы» и «Егорьевский мед».

    Перейти на сайт конкурса в раздел голосования можно также с помощью наведения камеры телефона на QR-коды, наклеенные на продукты, которые участвуют во «Вкусах России». Кроме того, торговыми сетями подготовлены шелфтокеры с QR-кодами на полках в сетевых магазинах.

    Подмосковные бренды поборются за звание лучших в конкурсе «Вкусы России». Проголосовать может каждый | Изображение 1

    «По количеству участников в конкурсе Подмосковье занимает второе место. Сначала подать заявки планировали 17 компаний, но в итоге их число увеличилось до 25», — сообщил глава Минсельхозпрода МО Андрей Разин.

    Всего в конкурсе представлены 508 производителей из 79 регионов. По результатам конкурса Министерство сельского хозяйства создаст масштабную карту вкусов России.