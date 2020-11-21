Подмосковные бренды поборются за звание лучших в конкурсе «Вкусы России». Проголосовать может каждый

В списке участников можно встретить знакомые многим жителям Подмосковья бренды: «Сыры Подмосковья», «Коломенская пастила», «Дмитровский картофель», «Луховицкий огурец», «Лимонад из Черноголовки», «Зарайские копченые деликатесы» и «Егорьевский мед».

Перейти на сайт конкурса в раздел голосования можно также с помощью наведения камеры телефона на QR-коды, наклеенные на продукты, которые участвуют во «Вкусах России». Кроме того, торговыми сетями подготовлены шелфтокеры с QR-кодами на полках в сетевых магазинах.

«По количеству участников в конкурсе Подмосковье занимает второе место. Сначала подать заявки планировали 17 компаний, но в итоге их число увеличилось до 25», — сообщил глава Минсельхозпрода МО Андрей Разин.

Всего в конкурсе представлены 508 производителей из 79 регионов. По результатам конкурса Министерство сельского хозяйства создаст масштабную карту вкусов России.