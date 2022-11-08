Подмосковные брейкеры завоевали три медали международного турнира по танцевальному спорту | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 14:48 Подмосковные брейкеры завоевали три медали международного турнира по танцевальному спорту

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В Москве завершился крупнейший международный чемпионат по брейкингу Russian Open Breaking Championships. Участники из Подмосковья смогли завоевать три награды.

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На чемпионате спортсмены также боролись за Кубок России по брейкингу. Александра Вавилкина-Качанова получила золото среди женщин 19 лет в рамках Кубка России, а также бронзу в ходе международной программы. Александр Бакаржиев победил в категории юниоры на всероссийских соревнованиях. Жюри конкурса стали представители Белоруссии, Казахстана, Бразилии и России.