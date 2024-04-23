Подмосковье 23 апреля 2024, 18:37 Подмосковные борцы завоевали 5 медалей на первенстве России Федерация спортивной борьбы России

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Представители Московской области выиграли пять наград на первенстве России по борьбе. В копилке Московской области серебро и четыре бронзы.

​В весовой категории до 60 килограммов второе место занял Михаил Шелякин. На третью ступень пьедестала в категории до 63 килограммов взошел Салим Казмахов. Бронзовая награда в весе до 67 килограммов досталась Муслиму Исаеву, до 77 килограммов — Равдану Джуджинову, до 97 килограммов — Алексею Милешину.

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Напомним, первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет проходило с 18 по 22 апреля в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

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