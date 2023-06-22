Подмосковье 22 июня 2023, 17:35 Подмосковные борцы выиграли 4 медали на чемпионате России по пляжному самбо Фото: Всероссийская федерация самбо

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Минспорт Подмосковья сообщил о результатах чемпионата России по пляжному самбо. Спортсмены из Московской области выиграли три серебра и одну бронзу.

​В личных соревнованиях на вторую ступень пьедестала поднялись Эльмира Кахраманова, Виктория Баранова и Степан Солдатенков. ​В командном первенстве представители Подмосковья, выступая за сборную ЦФО, заняли третье место. В состав команды вошли Виктория Баранова, Эльмира Кахраманова, Иван Захаров, Анастасия Черненок, Евгений Максимов и Степан Солдатенков.

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​Чемпионат России по пляжному самбо проходил в Оренбурге с 20 июня. В турнире приняли участие более 150 сильнейших спортсменов со всей страны.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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