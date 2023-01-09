Подмосковье 09 января 2023, 12:22 Подмосковные больницы получили за год свыше 200 аппаратов для точной диагностики заболеваний органов

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С начала 2022 года в больницы Московской области поставили более 200 единиц современного медицинского оборудования, в том числе, видеоэндоскопического. Оно позволяет проводить высокоточную диагностику и на ранней стадии выявлять различные заболевания.

В медицинских учреждениях Подмосковья появились видеогастроскопы, видеобронхоскопы, видеоколоноскопы, а также стойки для гинекологических операций и другая медтехника.

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«В 2022 году мы поставили в подмосковные больницы 209 единиц эндоскопического оборудования на сумму более 1,7 миллиарда рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Она также отметила, что данная техника используется для выполнения биопсии и малоинвазивных операций. Аппараты были куплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья. Новое оборудование появилась в больницах в Одинцове, Клину, Видном, Жуковском, Солнечногорске и других округах. Также медаппараты поставили в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и МОНИИАГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летом в подмосковные медицинские учреждения поступило более 1,3 тысячи единиц медтехники.