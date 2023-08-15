15 августа 2023, 15:19
Подмосковные больницы получили свыше 60 аппаратов для рентгенов за полтора года
Больницы Подмосковья получили 61 аппарат для рентгена с 2022 года. По программе устаревшую технику меняют на современную цифровую, а также открывают новые кабинеты для диагностики.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, современная техника удобнее в использовании и позволяет проводить более качественные исследования.
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«Если говорить о рентген-аппаратах, то с момента запуска программы мы заменили 48 единиц старой техники, а также открыли еще 13 новых точек. На эти цели было направлено более 1,1 миллиарда рублей», — рассказала она.
Один из аппаратов установили в поликлинике в Егорьевске. На нем будут проводить свыше 40 исследований в день. По словам главного врача больницы Николая Гонтюрева, результаты диагностики будут автоматически подгружаться в электронную карту пациента.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
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Больницы
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