Подмосковье 25 января 2023, 15:24 Подмосковные больницы получили свыше 200 аппаратов для диагностики рака в прошлом году

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В 2022 году медучреждения Московской области оснастили новым оборудованием. Они получили более 200 единиц техники для диагностики и лечения онкозаболеваний. Так, в 19 медицинских организаций привезли линейный ускоритель, видеоэндоскопические стойки, системы планирования лучевой терапии, аппараты УЗИ и другие аппараты.

«В прошлом году для выявления и лечения онкологии мы закупили медтехники на сумму почти 1,5 миллиарда рублей. А всего за три года поставили в наши больницы и поликлиники свыше 600 единиц медоборудования стоимостью порядка 3,5 миллиарда рублей», — сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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В прошлом году новую технику получили Московский областной онкодиспансер, МОНИКИ, Клинская, Щелковская, Химкинская, Реутовская и другие больницы. В онкодиспансер привезли линейный ускоритель. С его помощью число прошедших радиотерапию увеличится с 1,7 до 2,1 тысячи человек в год.

По словам главврача онкодиспансера, новый ускоритель позволит своевременно проводить лучевую терапию на всех этапах лечения заболевания.

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