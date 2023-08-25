Подмосковье 25 августа 2023, 10:47 Подмосковные больницы получили свыше 20 передвижных аппаратов для рентгенов с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Медицинские учреждения Подмосковья продолжают модернизировать оборудование для диагностики. С начала года 18 больниц региона получили новые мобильные рентген-аппараты.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, современная медтехника позволяет проводить качественную диагностику пациентов. С начала года для больниц региона были закуплены 23 передвижных рентгеновских аппарата на общую сумму более 175 миллионов рублей.

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Мобильные установки дают возможность врачу сделать снимок непосредственно у койки больного. Изображение автоматически отправляется на компьютер рентгенолога для анализа. Описание обследования появляется в электронной медицинской карте пациента.

По словам заведующей отделением лучевой диагностики Видновской больницы Марии Меркушевой, такое оборудование снимает лишнюю нагрузку с тяжелобольных пациентов, избавляя их от болей при транспортировке. Оно особенно полезно для людей с нарушениями двигательных функций. В то же время мобильные системы обеспечивают высокое качество снимков.

«Благодаря маневренности и небольшой массе нового оборудования, мы сможем оперативно оказывать помощь в диагностике патологий у пациентов. В основном эти аппараты используются в реанимации, где находятся нетранспортабельные пациенты», — рассказала заведующая рентгенологическим отделением МОНИКИ Софья Дуброва. Институт получил две установки.

Медицинская техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».