Подмосковные больницы получили приборы для наблюдения за тяжелым состоянием пациентов

Оборудование поступило в пять медучреждений области, на него потратили более 15 миллионов рублей. Новая техника позволит контролировать состояние тяжелых пациентов.

Мониторы доставили в Можайскую, Одинцовскую, Наро-Фоминскую, Протвинскую и Каширскую больницы. Они будут отслеживать основные параметры жизнедеятельности пациентов в тяжелом состоянии, рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

«На них отображаются пульс, артериальное давление, температура, концентрация кислорода в крови и другие показатели. В пять медорганизаций поступило 47 мониторов на общую сумму более 15 миллионов рублей», — сказала зампред.

Технику произвели в России, и она не уступает по качеству зарубежным аналогам. Оборудование приобрели по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что до конца года медучреждения Подмосковья получат 112 единиц техники.