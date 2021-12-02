Подмосковные больницы получили еще 290 приборов для стерилизации инструментов

Сотни новых установок для стерилизации инструментов и оборудования появились в больницах Подмосковья. Туда закупили 290 бактерицидных камер, автоклав и не только.

Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, у новой техники высокое качество.

В 40 медицинских организаций мы закупили и уже поставили современное стерилизационное оборудование Светлана Стригункова.

Закупленные установки нужны для регулярной стерилизации оборудования и хирургических инструментов. Они удобны и станут значимым подспорьем для безопасной работы.

Новые приборы уже появились в больницах Клина, Ногинска, Видного, Волоколамска, Истры, Можайска и других городских округов Подмосковья.

Ранее стало известно, что медицинские центры в Подмосковье получили 278 аппаратов для проверки зрения — они позволят выявлять патологии даже на ранних стадиях.