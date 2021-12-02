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    02 декабря 2021, 11:49

    Подмосковные больницы получили еще 290 приборов для стерилизации инструментов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Сотни новых установок для стерилизации инструментов и оборудования появились в больницах Подмосковья. Туда закупили 290 бактерицидных камер, автоклав и не только.

    Подмосковные больницы получили еще 290 приборов для стерилизации инструментов | Изображение 1

    Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, у новой техники высокое качество.

    В 40 медицинских организаций мы закупили и уже поставили современное стерилизационное оборудование

    Светлана Стригункова.

    Закупленные установки нужны для регулярной стерилизации оборудования и хирургических инструментов. Они удобны и станут значимым подспорьем для безопасной работы.

    Новые приборы уже появились в больницах Клина, Ногинска, Видного, Волоколамска, Истры, Можайска и других городских округов Подмосковья.

    Ранее стало известно, что медицинские центры в Подмосковье получили 278 аппаратов для проверки зрения — они позволят выявлять патологии даже на ранних стадиях.