Подмосковные больницы получили почти 60 новых аппаратов для проверки зрения

За последнее время в медицинские организации Московской области поступило почти 60 единиц современных офтальмологических аппаратов. Это — авторефрактокератометры, щелевые лампы, офтальмоскопы и другое. Вся эта техника нужна для диагностики зрения и раннего выявления разного рода патологий.

«Благодаря современному офтальмологическому оборудованию, врачи смогут проводить качественную диагностику зрения, а значит, в том числе, выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя начать лечение. С начала года в медицинские организации Подмосковья поступило 57 единиц оборудования стоимостью более 79 миллионов рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Медицинская техника закупалась по личному поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, она была приобретена в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также в рамках некоторых региональных программ.

Среди больниц, которые получили новое офтальмологическое оборудование — Раменская, Воскресенская, Ступинская, Каширская, Луховицкая и другие медицинские учреждения.