24 января 2024, 14:22
Подмосковные больницы получили почти 40 новых санитарных автомобилей в 2023 году
Почти 40 новых санитарных машин получили подмосковные больницы в 2023 году. Их будут использовать для неотложной и паллиативной службы.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в прошлом году на закупку новых машин направили более 70 миллионов рублей. Всего закупили 22 автомобиля для неотложки и 17 — для паллиативной службы.
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«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Поэтому продолжаем оснащать медицинские организации Подмосковья санитарным автотранспортом», — сказала она.
Машины поступили в больницы Химок, Балашихи, Луховиц, Можайска, Мытищ, Орехово-Зуева и других округов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.
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Больницы
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