Подмосковье 12 января 2023, 12:00 Подмосковные больницы получили около 160 новых аппаратов УЗИ за год

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Медицинские учреждения Подмосковья получили в 2022 году 157 новых ультразвуковых аппаратов на общую сумму более миллиарда рублей. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Современное техническое оснащение обеспечит качественную и высокоточную диагностику болезней. Больницы получили УЗИ-аппараты, которые помогут проводить исследования непосредственно во время операций. Среди прочего поступившего оборудования — устройства для выполнения исследований сердца и сосудов, пренатальной диагностики и другие.

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«В нашу больницу было поставлено 2 аппарат УЗИ — стационарный и передвижной. Первый используется для проведения исследований пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и позволяет получать детальное изображение вен, артерий и сосудов. Второй — передвижной аппарат, с помощью которого проводится УЗИ-диагностика пациентам в различных отделениях больницы», — сказала заведующая отделением функциональной диагностики Долгопрудненской больницы Марина Петрова.

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