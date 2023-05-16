Подмосковье 16 мая 2023, 11:03 Подмосковные больницы получили новые аппараты для рентгенов Пресс-служба Минздрава МО

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Еще шесть рентген-аппаратов типа С-дуга поступили в больницы Подмосковья с начала года. Оборудование необходимо при проведении операций различного уровня сложности под рентген-контролем. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Аппараты позволяют врачам во время операций получать рентгеновские снимки под различным углом, что дает возможность точнее скорректировать ход оперативного лечения.

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«За последние два года в больницы поставлено 18 рентгенаппаратов типа С-дуга, которые применяются врачами в операционных. С начала этого года — еще шесть на общую сумму почти 56 миллионов рублей», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Новое оборудование доставили в Люберецкую, Воскресенскую и Сергиево-Посадскую больницы. Технику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«К нам в больницу поступило три новых рентгеновских аппарата типа С-дуга. На экране во время операции можно вывести сразу до 16 снимков разной проекции», — отметил заведующий отделением травматологии Люберецкой областной больницы Сергей Мележик.

Ранее губернатор рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них разработали меры поддержки и льготы.

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