Подмосковье 09 августа 2023, 11:06 Подмосковные больницы получили новое диагностическое оборудование Пресс-служба Минздрава МО

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Больницы Подмосковья получили новое видеоэндоскопическое оборудование. Его будут использовать для диагностики пациентов с заболеваниями ЖКТ и нижних отделов дыхательных путей.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, с начала года больницы региона получили 24 единицы техники. На эти цели было направлено более 250 миллионов рублей.

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«С начала года в больницы Подмосковья поставили 24 единицы видеоэндоскопической техники — это видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеодуоденоскопы и видеобронхоскопы. На их закупку было направлено более 250 миллионов рублей», — сказала она.

Новое оборудование позволит врачам получать детальное изображение исследуемого органа и выявлять заболевания на ранней стадии. Технику поставили в учреждения Домодедова, Красногорска, Павловского Посада и других округов. По словам эндоскописта Видновской больницы Людмилы Бухтеевой, благодаря новому оборудованию исследование занимает до 10 минут.

«По сравнению с оборудованием предыдущего поколения этот аппарат более комфортен для пациента и врача. Он более легкий, маневренный, дает хорошее цифровое изображение. Аппарат поступил в диагностическое отделение и используется для проведения исследованиям пациентам стационара, а также амбулаторным», — поделилась она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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