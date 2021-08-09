09 августа 2021, 15:55
Подмосковные больницы получили 126 новых машин для вызовов на дом
Еще 126 машин неотложной помощи купили для больниц Подмосковья. Это новые автомобили для обслуживания вызовов на дом.
Их направили медицинским центрам Солнечногорска, Истры, Ступина и других округов Подмосковья, подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Мы видим, какая высокая нагрузка ложится на врачей, поэтому продолжаем закупать для них санитарный транспорт. Это важно и позволяет оперативно оказывать помощь на дому
Светлана Стригункова.
Она уточнила, что в прошлом году поставили 275 машин, а в ближайшее время больницы получат еще 118 автомобилей.
Во время пандемии количество вызовов врачей выросло в разы. Переработки медиков стали регулярными. Нагрузка увеличилась и для водителей.