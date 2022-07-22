22 июля 2022, 15:06
Подмосковные больницы получили еще 125 современных аппаратов
Новое медицинское оборудование продолжают поставлять в учреждения региона. Так, по программе модернизации первичного звена здравоохранения с начала года больницы снабдили 125 аппаратами.
Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что оснащение медучреждений новой техникой — одна из главных задач. На данный момент затраты на оборудование составили 57,5 миллиона рублей.
Это мониторы пациента, холтеры, новая медицинская мебель, эндоскопическое оборудование и другая медтехника
Светлана Стригункова.
Аппараты поступили в больницы Дмитрова, Раменского, Солнечногорска, Каширы, Лотошина и другие.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили 800 новых аппаратов в этом году.