Подмосковные больницы получили еще 125 современных аппаратов

Новое медицинское оборудование продолжают поставлять в учреждения региона. Так, по программе модернизации первичного звена здравоохранения с начала года больницы снабдили 125 аппаратами.

Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что оснащение медучреждений новой техникой — одна из главных задач. На данный момент затраты на оборудование составили 57,5 миллиона рублей.

Это мониторы пациента, холтеры, новая медицинская мебель, эндоскопическое оборудование и другая медтехника Светлана Стригункова.

Аппараты поступили в больницы Дмитрова, Раменского, Солнечногорска, Каширы, Лотошина и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили 800 новых аппаратов в этом году.