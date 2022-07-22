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    22 июля 2022, 15:06

    Подмосковные больницы получили еще 125 современных аппаратов

    Александра Перепечаева

    Новое медицинское оборудование продолжают поставлять в учреждения региона. Так, по программе модернизации первичного звена здравоохранения с начала года больницы снабдили 125 аппаратами.

    Подмосковные больницы получили еще 125 современных аппаратов

    Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что оснащение медучреждений новой техникой — одна из главных задач. На данный момент затраты на оборудование составили 57,5 миллиона рублей.

    Это мониторы пациента, холтеры, новая медицинская мебель, эндоскопическое оборудование и другая медтехника

    Светлана Стригункова.

    Аппараты поступили в больницы Дмитрова, Раменского, Солнечногорска, Каширы, Лотошина и другие.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили 800 новых аппаратов в этом году.