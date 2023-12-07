Подмосковье 07 декабря 2023, 14:11 Подмосковные больницы получили более 200 видеоэндоскопов с начала года Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

С начала года в больницы Московской области поставили около 210 видеоэндоскопов. Это риноскопы, видеогастроскопы, видеобронхоскопы, видеоколоноскопы и другая медтехника.

«Для проведения высокоточной диагностики необходимо видеоэндоскопическое оборудование. Оно позволяет получить детальное изображение органа и выявить различные заболевания на ранней стадии», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

По ее словам, в этом году на приобретение оборудования выделили более миллиарда рублей. Аппараты закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Медтехнику доставили в Видновскую, Щелковскую, Талдомскую, Солнечногорскую, Дмитровскую, Пушкинскую и другие больницы.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».