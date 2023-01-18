18 января 2023, 12:44
Подмосковные больницы получили 600 новых аппаратов для диагностики заболеваний в 2022 году
Новое оборудование для диагностики заболеваний сердца и дыхательной системы поступило в поликлиники и больницы Подмосковья в 2022 году. Это электрокардиографы, пульсоксиметры, холтеры и другие приборы.
«В 2022 году мы поставили 615 единиц медтехники для функциональной диагностики на сумму более 125 миллионов рублей. В этом году планируем закупить еще порядка 300 аппаратов», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.Медтехника поступила в 54 подмосковные больницы, которые находятся в Луховицах, Можайске, Наро-Фоминске и других округах. Аппараты закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и по программе модернизации первичного звена.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Здравоохранение
Больницы
Поликлиники
Медицина
Реклама
Реклама