Подмосковье 18 января 2023, 12:44 Подмосковные больницы получили 600 новых аппаратов для диагностики заболеваний в 2022 году

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Новое оборудование для диагностики заболеваний сердца и дыхательной системы поступило в поликлиники и больницы Подмосковья в 2022 году. Это электрокардиографы, пульсоксиметры, холтеры и другие приборы.

«В 2022 году мы поставили 615 единиц медтехники для функциональной диагностики на сумму более 125 миллионов рублей. В этом году планируем закупить еще порядка 300 аппаратов», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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