Подмосковье 06 сентября 2023, 10:31 Подмосковные больницы получили 4 новых передвижных фельдшерских пункта Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Читать 360tv в

Больницы Подмосковья получили четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта на сумму 90 миллионов рублей. Они поступили в учреждения Дмитрова, Павловского Посада, Ногинска и Одинцова.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ФАПы оснащены флюорографами, поэтому во время выезда врачи могут сразу оценить состояние органов дыхания пациентов.

Реклама

«С начала года уже четыре мобильных ФАПа получили наши больницы, всего в этом году планируем поставить 13 таких комплексов на общую сумму почти 300 миллионов рублей», — сказала она.

При помощи мобильных ФАПов врачи могут проводить выездные приемы в отдаленных территориях и оказывать помощь инвалидам и пожилым жителям. По словам главного врача больницы Ногинска Сергея Левшица, это упростит работу фельдшеров и мобильных бригад вакцинации и диспансеризации.

«Современный мобильный фельдшерско-акушерский пункт на базе грузового автомобиля оснащен всем необходимым оборудованием. В комплекте имеются флюорограф, электрокардиограф, рентгенодиагностическая передвижная лаборатория, прибор для оценки функционального состояния органов дыхания, ростомер и напольные медицинские весы», — сказал он.

График выезда мобильных бригад будут опубликованы на сайте медорганизаций и в соцсетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».