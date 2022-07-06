Подмосковные больницы получили 200 новых лифтов за полтора года

В медицинских организациях Подмосковья проверили работу лифтов и там, где это требуется, заменили старое оборудование. В больницах и поликлиниках лифты особенно важны, потому что врачам и пациентам нужно часто перемещаться между этажами, например, для различных обследований или посещения специалистов.

«Для консультаций различных медицинских специалистов в наших медорганизациях пациентам часто приходится перемещаться между этажами. И важно, чтобы лифты находились в исправном состоянии и соответствовали всем современным требованиям безопасности. С начала прошлого года мы заменили 200 лифтов на 83 объектах здравоохранения, из них 39 — за последние несколько месяцев», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На работы по замене устаревших лифтов из бюджета Московской области выделили 778 миллионов рублей. Все новые лифтовые кабины российского или белорусского производства. На дверях есть специальные датчики, которые не позволяют им закрываться, если пациент в этот момент входит в лифт или выходит из него. Каждая кабина антивандальная, она ездит совершенно бесшумно, в ней есть приспособления, которые делают проезд удобным для маломобильных пассажиров.

Ранее жалобы на работу лифтов в многоквартирных домах отработали подмосковные управляющие компании. Более 172 тысяч раз жители Подмосковья обратились в единую диспетчерскую службу с начала года. Многие жалобы касались не только лифтов, но и уборки подъездов, протечек в крышах.