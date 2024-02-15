Подмосковье 15 февраля 2024, 11:32 Подмосковные больницы получат свыше 20 новых передвижных аппаратов для рентгена в 2024 году Пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 20 новых передвижных аппаратов для рентгена закупят для медучреждений Подмосковья в 2024 году. Их будут применять во время проведения операций.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, аппараты типа С-дуга озволяют получать снимки в режиме реального времени. По словам первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой, на новую технику выделят более 270 миллионов рублей.

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«За три года поставили в больницы Подмосковья 33 С-дуги. А в этом закупим еще 21 аппарат, на данные цели заложено более 270 миллионов рублей», — сказала она.

Аппараты получат 15 больниц региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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