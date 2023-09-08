08 сентября 2023, 09:00
Подмосковные больницы получат серверы по обработке результатов лабораторных исследований
Для 21 больницы Московской области закупят серверы по обработке результатов лабораторных исследований. Соответствующий лот опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили в комитете по конкурентной политике региона.
Подрядчик должен поставить 48 серверов.
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«Оснащение учреждений серверами, оказывающими медицинскую помощь населению Московской области и имеющими в своем составе лабораторные службы, направлено на развитие инфраструктуры доступа к государственной информационной системе „Единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области“», — уточнили в комитете.
Заявки принимаются до 14 сентября. Стартовая цена контракта составила 35 миллионов рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
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