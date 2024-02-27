Подмосковье 27 февраля 2024, 11:07 Подмосковные больницы получат новое оборудование на 4,6 миллиарда рублей в этом году Пресс-служба Минздрава МО

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В 2024 году медучреждения Подмосковья получат 137 аппаратов для лечения и диагностики на общую сумму более 4,6 миллиарда рублей. Это оборудование для КТ, МРТ, флюорографы, маммографы и многое другое.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, новое оборудование придет на смену старой техники.

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«В этом году в наших планах приобрести 137 единиц такой техники на сумму более 4,6 миллиарда рублей. Это рентгеновские аппараты, маммографы, флюорографы, а также аппараты МРТ, КТ и ангиографы», — сказала она.

Больницы получат 85 рентген-аппарата, 20 маммографов, 15 флюорографов, 10 аппаратов МРТ, пять КТ и два ангиографа. Их поставят в больницы в Ступине, Солнечногорске, Воскресенска, Химок и других округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно открыть поликлинику в поселке Октябрьском. Там будут обслуживать около 40 тысяч взрослых и детей.

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