Подмосковье 23 января 2023, 10:20 Подмосковные больницы получат еще 12 аппаратов С-дуга для рентгенов за год

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Аппараты С-дуга, которые используются при проведении операций различного уровня сложности и позволяют выполнять вмешательства под рентген-контролем, продолжают закупать для больниц Подмосковья. В прошлом году медучреждения получили девять таких установок, в этом — получат еще 12.

«За два года мы поставили в подмосковные стационары 18 аппаратов типа С-дуга, на что было направлено почти 150 миллионов. В 2023 году планируем закупить еще 12 установок», — отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Оборудование уже введено в работу в Видном, Щелкове, Подольске и других городах.

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«С-дуга позволяет нам выполнять большое количество вмешательств без разреза. Рентген-аппарат используется в травматологических, ортопедических и урологических операциях, а также в детской хирургии и нейрохирургии», — рассказал заместитель главного врача по хирургии Химкинской больницы Георгий Варич. В прошлом году в эту медицинскую организацию тоже поступило такое оборудование.

Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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